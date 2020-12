Cicciano. Tichet e pacchi alimentari. Vicini e uniti contro le difficoltà

A Cicciano, dopo i tichet consegnati a sostegno del nuclei familiari in difficoltà, è stata avviata anche la distribuzione dei pacchi alimentari con il supporto della protezione civile ANPAS e Nefrocenter.

“So che queste azioni non possono bastare ad alleviare il disagio di numerose famiglie in difficoltà, anche per colpa di questa pandemia. Si cerca di fare il possibile perché se si fanno delle scelte che impediscono alle famiglie di lavorare o di far in modo di portare qualche soldo a casa, si deve anche pensare a come stare vicino ad esse. Ovviamente si fa con il cuore, oltre all’aiuto di professionisti e volontari senza i quali non sarebbe possibile. Il fatto è che nel profondo del cuore, e visto che siamo a Natale, potessi esprimere un desiderio sarebbe quello di far si che nessuna famiglia possa avere più bisogno di un aiuto. È una dolce utopia ma si lavora per tutti affinché possa arrivare un augurio e una pacca sulla spalla ai cittadini in difficoltà da parte di questa amministrazione.”

Felice Sorrentino

