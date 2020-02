Francesco Napolitano, uno degli artisti/tatuatori dell’area nolana tra i più giovani ed emergenti, inaugura il suo centro Tattoo: “Genesi”. L’inaugurazione avverrà oggi, giovedì 27 febbraio 2020, alle 20 in via Croce 28 a Cimitile, con uno speciale opening party dedicato non solo agli appassionati del genere ma a tutti coloro che vogliono scoprire quella che è ormai una vera e propria forma d’arte da indossare.

