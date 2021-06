CIMITILE. Musica e scuola connubio di creatività. All’esame di terza media alunno prende a modello un testo di una famosa canzone di Clementino

La musica eleva l’animo di chi la ascolta, spinge alla riflessione e all’analisi di quelle che sono le problematiche sociali; la musica diventa anche l’exemplum che consente ai giovani di andare oltre la quotidianità e di allontanare le tensioni che spesso nascono dalla complessità; la musica ed in particolare il rapper Clementino con il suo testo ‘O vient ha ispirato Daniel Dello Russo, alunno della classe 3A della SSI° plesso Gallo dell’I. C. Mercogliano – Guadagni di Cimitile che, per l’esame finale di Scuola Media, analizzando le tematiche relative alle migrazioni degli Italiani in America agli inizi del ‘900, si è servito del testo del famoso rapper cimitilese per delineare uno spaccato di vita che ancora oggi è oggetto di analisi antropologica e sociale, strutturando un avvincente percorso multidisciplinare con competenza, creatività ed originalità.

Se da un lato la musica diventa lo strumento che permette di cogliere le inquietudini esistenziali delle nuove generazioni che vivono in una società che, in nome del progresso, ha smarrito i valori morali, dall’altro la scuola educa i giovani a cogliere le dinamiche che caratterizzano la vita attraverso percorsi didattici alternativi che spingono l’alunno ad essere parte attiva dei percorsi di insegnamento – apprendimento in una dimensione pedagogica della conoscenza che mira al saper fare ed al saper essere.

Speriamo che presto il rapper Clementino possa ringraziare di persona Daniel.

