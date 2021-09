COMIZIANO. L’assessore Giovanni Santorelli risponde all’attacco dell’opposizione sulla chiusura della scuola

Buon pomeriggio a tutti, in riferimento all’accaduto di questa mattina presso la scuola I. C. Mercogliano-Guadagni di Comiziano preciso:

Nei giorni precedenti su invito della dirigente scolastica abbiamo provveduto alla sistemazione esterna dell’edificio per mettere in sicurezza l’entrata degli alunni. Vista la presenza all’interno della scuola della responsabile di plesso e nn solo, degli stessi collaboratori, che hanno curato la sistemazione interna e la pulizia dell’edificio in questi giorni non hanno effettuato nessuna comunicazione della presenza di vespe all’interno dell’edificio ma solo la presenza all’esterno che abbiamo provveduto a rimuovere. “L’amministrazione Nappi non possiede la lampada magica a previsione degli eventi.” Inoltre rispondo a chi ha precisato che non c’era nessuno dell’Amministrazione, appena ho avuto la notizia alle ore 8.05 mi sono recato sul posto, ho fatto chiamare dal vigile urbano presente con me il 115, che ha provveduto alla rimozione delle vespe trovate all’interno di una canalina elettrica interna alla scuola, pertanto non potevamo immaginare potesse accadere ciò. Ci dispiace per il disagio causato alle famiglie per la chiusura della scuola ma abbiamo insieme alla dirigente scolastica deciso di effettuare un ulteriore controllo per la sicurezza degli alunni.

Agli amici di Noi ci siamo dico:

Capisco che VOLETE e DOVETE fare politica, ma vi suggerisco di accertarvi bene delle situazioni prima di accusare l’amministrazione Nappi di assenza ingiustificata, vista la mia presenza per tutto il tempo dell’intervento effettuato dai vigili del fuoco.

L’assessore Giovanni Santorelli

