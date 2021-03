COMIZIANO (NA). Covid: sposati da oltre 50 anni, Caterina e Giovanni muoiono lo stesso giorno

Si erano sposati negli anni 60 e hanno trascorso l’intera vita assieme, e assieme sono morti nello stesso giorno, oggi lunedì 22 marzo. Arriva da Comiziano la storia di Giovanni Iossa, classe 1939 e Caterina Vacchiano classe 1937, 82 anni lui e 84 anni lei. I due anziani coniugi di Comiziano sono morti lo stesso giorno a distanza di poche ore. Lui è morto dopo aver contratto il Coronavirus, purtroppo non è riuscito a sconfiggerlo e le sue condizioni si sono aggravate con il passare dei giorni, la moglie pure positiva era riuscita però a negativizzarsi ma per un tremendo destino ha voluto che se ne andasse insieme al marito per un’ischemia. Giovanni e Caterina erano genitori e nonni eccezionali che hanno deciso di andarsene insieme dopo una vita passata l’uno a fianco dell’altro lasciando un grande vuoto. Continueranno a rimanere l’uno accanto all’altra nell’Aldilà, così come lo saranno nel giorno dei funerali. La notizia della loro dipartita ha commosso la piccola cittadina del nolano ai confini con la bassa Irpinia così come l’intera comunità del nolano.

