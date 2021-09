Comiziano: NOI ci siamo per Comiziano attacca il sindaco dopo la mancata partenza della scuola.

Il gruppo consiliare di opposizione “Noi ci siamo per Comiziano” con un duro post su Facebook, attacca l’amministrazione Nappi, rea di non aver permesso l’avvio delle attività scolastiche in presenza per un’intestazione da api di cui “scrivono” l’amministrazione era già a conoscenza da giorni e verso la quale non sono intervenuti per tempo.

SCUOLA: PRONTI, PARTENZA E FLOP

Dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, in cui i ragazzi sono andati a scuola a singhiozzo, e nonostante i tre mesi di pausa estiva, l’amministrazione Nappi è riuscita a realizzare l’ennesimo primato negativo della loro gestione, ovvero chiudere la scuola elementare di Comiziano nel giorno dell’avvio ufficiale del nuovo anno scolastico.

La causa della chiusura è stata la presenza di uno sciame di api che infestavano l’edificio, di cui l’amministrazione era già a conoscenza da qualche giorno. Poco o nulla è stato fatto per risolvere il problema (i rimedi della nonna appartengono ad un’altra epoca), per cui stamattina gli operatori scolastici hanno trovato la scuola piena di insetti. Nel frattempo non è stato dato alcun preavviso ai genitori, che accompagnando gli alunni a scuola, si sono accalcati ai cancelli chiusi, con disagio per la mobilità e in barba ad ogni norma sul distanziamento.

IL SINDACO ASSENTE INGIUSTIFICATO!

Che dire…un vero e proprio capolavoro di menefreghismo e approssimazione, simbolo della disattenzione totale di questa amministrazione verso la scuola e chi la frequenta.

Chapeau!

Felice Sorrentino

