Comune di Saviano: protocollo intesa con Plastic Free

Il Comune di Saviano ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’organizzazione di volontariato onlus “Plastic Free” per la promozione e organizzazione di iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica quali appuntamenti di pulizia dell’ambiente attraverso la raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi; lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto; informazione e sensibilizzazione sui social in maniera geo localizzata sul territorio; informazione e sensibilizzazione attraverso stand; passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio e segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva.

Il protocollo è stato approvato con delibera di Giunta comunale e sottoscritto con il referente di Plastic Free per il territorio del Comune di Saviano Nunzia Napolitano.

“Abbiamo ritenuto rilanciare una significativa attenzione sul problema dei rifiuti dei contenitori di plastica e con estremo interesse abbiamo aderito alla richiesta di Plastic Free”, dice l’assessore alle politiche ambientali Giuseppe Allocca.

Del resto già nel 2019 con propria delibera, la Giunta comunale aveva assunto l’intento di incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata attraverso, tra l’altro, la promozione di una cultura ambientale diffusa con la creazione di occasioni rivolte alla cittadinanza dedicate ad approfondire le arie tematiche ambientali anche attraverso il coinvolgimento delle scuole, quale strumento privilegiato per trasmettere la cultura della sostenibilità.

“Il protocollo apre un rapporto di collaborazione su basi volontaristiche per la sensibilizzazione ma anche per iniziative di più ampio respiro che possano coinvolgere la cittadinanza – aggiunge Giuseppe Allocca – per recuperare angoli e punti della nostra Saviano dove facilmente vengono abbandonati contenitori di plastica. Nei prossimi mesi provvederemo anche a potenziare i raccoglitori per la plastica”

