Comune di Serino: adesione al raduno in difesa del Landolfi

Giovedì 24 giugno il Comune di Serino si unirà al raduno previsto a Solofra, per le ore 16:00, in difesa dell’ospedale Landolfi per chiedere la riapertura del pronto soccorso.

Questa causa rappresenta un punto fondamentale per la tutela del diritto alla salute di tutta la nostra comunità.

Una battaglia iniziata già diverso tempo fa con i comuni di Solofra e Montoro e che hanno visto una sempre maggiore adesione da parte di altri comuni, associazioni e privati cittadini.

Parallelamente alla questione Landolfi, questa amministrazione ritiene di fondamentale importanza anche il rafforzamento, soprattutto dal punto di vista dell’erogazione dei servizi ai cittadini, dell’ex distretto di Montoro, altro punto cardine del sistema sanitario della nostra valle.

La salute prima di tutto!

