Contrada (Av): Altre 9 persone Positive al Covid, ora il totale è di 73. Ecco comunicato del Sindaco De Santis

Ci sono 9 nuovi positivi sul nostro territorio. Le persone risultate positive al momento stanno bene e non presentano sintomi di particolare rilevanza. Si trovano presso le proprie abitazioni dove osserveranno il necessario periodo di cura e riposo fino al superamento della positività.

Tre nostri concittadini risultati positivi nei giorni scorsi, per sopraggiunte complicazioni respiratorie, sono stati ricoverati presso il reparto Covid dell’ospedale Moscati di Avellino.

Le loro condizioni risultano stazionarie. Nessun guarito nella giornata odierna.

In questo momento le persone che risultano essere positive nel nostro Paese sono 73.

Vi invito a rispettare le prescrizioni contenute nella nuova ordinanza pubblicata al fine di scongiurare un ulteriore diffondersi del virus.

E’ evidente, ora più che mai, che le azioni di prudenza e il rispetto delle indicazioni devono essere potenziate al massimo.

Non abbassiamo la guardia continuiamo a dimostrare responsabilità, per mantenere gli ambiti di azione raggiunti e continuare una lotta che si vince insieme. #FORZACONTRADA

Il sindaco Pasquale De Santis

