Contrada (Av): IL Sindaco De Santis nominato nel Consiglio Direttivo dell’ASI di Avellino. Ecco la nota

Stamattina, circondato dall’affetto di tutti i consiglieri comunali, ho brindato alla mia nomina nel consiglio direttivo dell’ASI di Avellino.

Una nomina del tutto inaspettata che premia in maniera concreta il mio impegno da amministratore profuso in questi due anni di lavoro; premia l’impegno di una squadra attenta alle esigenze dei cittadini, puntuale e sempre presente; premia l’impegno di una collettività, quella contradese, che rivendica da sempre scelte di crescita, di progresso e di centralità nel panorama politico provinciale.

Questa nomina comporterà da parte mia un grande senso di responsabilità, perché dalla corretta gestione dell’ASI passa lo sviluppo dell’Irpinia e il futuro dei nostri figli.

Una nuova sfida che affronterò con professionalità e impegno ma anche con il solito garbo e la pacatezza che mi appartiene, tenendo sempre nel cuore e nella mente il bene della nostra amata Contrada.

Ringrazio i sindaci, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, Domenico Biancardi e il Vicepresidente Fausto Picone che hanno espresso con il proprio voto il loro favore alla mia elezione.

Un ringraziamento speciale anche ai Consiglieri Regionali Vincenzo Alaia e Maurizio Petracca e alla delegata alle pari opportunità Rosa D’Amelio, che rappresenteranno validi e diretti interlocutori con la Regione Campania e con il Presidente Vincenzo De Luca. Sono certo che la nuova “governance’ dell’ASI presieduta dal Presidente Pasquale Pisano, con l’ausilio mio e dei colleghi del Comitato Direttivo, Michele Spinazzola e Youri Gioino, sarà pronta a raccogliere la sfida del “Recovery fund” per la crescita dell’intera Irpinia. Con questa nomina Contrada Vola Sempre Più In Alto!”

Il sindaco De Santis

