Contrada(Av) : Torna il Bonus Spesa. Comunicazione del Sindaco De Santis

“Torniamo a impegnarci con gli aiuti alimentari! Sappiamo che la crisi sanitaria sta aprendo ferite anche nel tessuto socio-economico, e che sono molte le persone che con l’emergenza hanno subìto una pesante caduta del reddito, diventando così più vulnerabili.

Noi come Comune cerchiamo di esserci sempre.

Con il residuo dei soldi del fondo di solidarietà messo a disposizione dell’ente a dicembre scorso, ben 120 nuclei famigliari di Contrada beneficeranno per la Santa Pasqua di ulteriori buoni spesa per un importo di euro 60,00.

Un ringraziamento speciale a tutto lo staff di amministratori e dipendenti comunali, oltre che dell’assistente sociale, che rende possibile e fattibile tutto questo in favore della comunità con professionalità ma soprattutto con amore e dedizione.

Il Comune di Contrada c’è sempre!”

