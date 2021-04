CORONAVIRUS. IANNONE (FDI): “L’ASL DI AVELLINO SOSPENDE LE VACCINAZIONI SINE DIE, È UNO SCANDALO”

“Presenterò una interrogazione parlamentare al Ministro Speranza perché è scandaloso che l’ASL di Avellino abbia comunicato ai centri vaccinali dell’intera provincia che a decorrere dall’11 Aprile 2021 vengono sospese sine die le vaccinazioni. Non sembra vero ai cittadini Irpini ma questa è la triste realtà che lascia sgomenti. Mentre De Luca vanta risultati straordinari che non esistono e il Governo nazionale annuncia accelerazione della campagna vaccinale in Irpinia si ferma tutto. Non è accettabile questa mortificazione e per Fratelli d’Italia le responsabilità devono emergere con chiarezza.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania

