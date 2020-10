Coronavirus, impennata di contagi in tutta la nazione. Campagna di Europa Verde Campania: “Scarichiamo app Immuni per spezzare la catena e usiamo la mascherina”

“L’impennata di contagi da Covid-19 sta interessando tutta la nazione. La situazione sta tornando ad essere preoccupante occorre assolutamente senso di responsabilità per superarla. Per questo va scaricata l’app Immuni, la piattaforma per smartphone che utilizzala tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici. Nell’ultima settimana, in tutta Italia, oltre circa 1,4 milioni di persone l’hanno scaricata, un boom importante dei download che fa ben sperare. Dobbiamo scaricarla tutti per spezzare la catena e fermare i contagi”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde con il consigliere della V Municipalità di Europa Verde Rino Nasti promotori di una campagna sui social a favore della app e della mascherine a partire dalla Campania che risulta una delle regioni che meno ha usato “immuni”.

“Non condividiamo affatto la posizione di chi invita a non scaricare l’app. – ha aggiunto Borrelli – noi ci fidiamo degli esperti che hanno studiato questa piattaforma appositamente per arginare il contagio. Scarichiamola tutti e usiamo le mascherine”.