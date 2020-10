COVID-19. La solidarietà del presidente della Provincia, Domenico Biancardi e del Consiglio Provinciale ai cittadini e agli amministratori dei Comuni con soggetti positivi al Covid

“L’emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova tutti noi. Alcune comunità della nostra provincia stanno vivendo in questi giorni situazioni complicate e di grande apprensione. A loro rivolgo la vicinanza della Provincia. Mi sia consentito un pensiero particolare per la Città di Cervinara. La popolazione di quel Comune sta affrontando un momento difficile con straordinario senso di responsabilità. Sono in stretto contatto con il sindaco Caterina Lengua – che si trova costretta all’isolamento domiciliare a seguito della sua positività al Covid-19 – a cui abbiamo garantito il massimo supporto come Ente. Non posso non evidenziare le azioni che sta promuovendo il sindaco Lengua per contrastare l’emergenza a Cervinara, adottando una serie di provvedimenti di concerto con l’Asl di Avellino. Nonostante la sua condizione che la obbliga alla quarantena, sta operando senza soste con gli altri amministratori e con gli uffici municipali per uscire da questa fase nella massima sicurezza, dimostrando grande attaccamento alla sua città. Importante è l’ampio monitoraggio che si sta effettuando. Uno sforzo notevole da parte dell’Azienda Sanitaria. Da elogiare l’atteggiamento anche dei numerosi cittadini di Cervinara che hanno deciso di rivolgersi ai laboratori privati per eseguire il tampone. E’ questa l’occasione per ribadire la necessità di rispettare le misure per contenere la diffusione del contagio e per augurare a tutti gli irpini che si trovano a fare i conti con il Coronavirus una rapida guarigione”.

“E’ doveroso un incoraggiamento al mondo della scuola – conclude il presidente Biancardi – che tra innumerevoli difficoltà ha ripreso o sta per riprendere le proprie attività in presenza. In bocca al lupo agli allievi, al corpo docente, al personale Ata e ai dirigenti”.

