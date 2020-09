Covid-19, le regole da seguire quando ci si presenta ai seggi

Elezioni in emergenza Covid19, cambiano le regole per votare in sicurezza. Una su tutte: l’elettore dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato le schede, provvederà a inserirle personalmente nell’urna invece di consegnarle ai componenti dell’Ufficio Elettorale. Per evitare assembramenti, tutti i seggi avranno apposita segnaletica di ingresso e uscita e rispetto distanza di sicurezza. Presenti dispenser per l’igiene delle mani. Ogni elettore dovrà indossare la mascherina protettiva, rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzazione delle mani all’ingresso del seggio, prima di ricevere scheda e matite e prima di lasciare il seggio. A carico degli elettori anche il rispetto delle seguenti indicazioni sanitarie: è infatti indispensabile non recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o con febbre superiore a 37,5°C.

