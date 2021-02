Depurazione/IIA: svolta Green per l’Irpinia

i lavoratori di Asidep (gestione dei depuratoriindustriali) e i lavoratori di Industria Italiana Autobus per la transizione tecnologica verde per la mobilità sostenibile, possono trovare nel costituente Governo Draghi un’attenzione nuova e decisiva.

Parlare di svolta Green per la nostra Provincia dichiara il Segretario Provinciale della Fismic Giuseppe Zaolino, significa iniziare a risolvere la questione della depurazione con l’accorpamento dell’Asidep e Irpinia Ambiente per dare risposteall’industria manifatturiera e ai cittadini.

Per Flumeri la novità importante è il nuovo autobus a Biometano (City Mood Lng ) ad emissione zero e autonomia di oltre 1000 km, che sarà mostrato in anteprima giovedì18 febbraio, nella fabbrica di Valle Ufita.

Regioni e Governo dovranno prestare un’attenzione più forte del passato ed essere meno “Esterofili”.

Vedere circolare ad Ariano e ad Avellino autobus Mercedes dimostra tutta l’ambiguità della politica.

Come sindacato conclude Zaolino,confidiamo nella capacità d’ascolto del prossimo Governo Draghi e siamo sicuri che arriveranno persone capaci e competenti che restituiranno ai lavoratori ed ai cittadini la serenità e le soluzioni attese da anni.

