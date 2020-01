DOMICELLA (AV) – DISCARICA A CIELO APERTO: DENUNCIATO DAI CARABINIERI IL PROPRIETARIO DI UN TERRENO.

“Discarica rifiuti non autorizzata”: è il reato di cui dovrà rispondere un uomo di Domicella, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola.

Nello specifico, all’esito di un sopralluogo eseguito in un fondo agricolo di Domicella, i Carabinieri hanno constatato la presenza di nove autovetture di varie marche, tutte non marcianti ed in stato di abbandono, nonché di numerose parti di autoveicoli.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del proprietario del terreno è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

L’area interessata è stata sottoposta a sequestro.

