Elezioni Regionali: lo strano caso della lista Davvero

Livio Petitto contende per Davvero un posto, ai consiglieri uscenti Rosetta D’Amelio, Enzo Alaia e Carlo Iannace, per palazzo Santa Lucia.

Ma chi c’è dietro un candidato che senza un partito e candidato in una lista sconosciuta a molti in regione Campania e anche in provincia di Avellino rischia di esser eletto consigliere regionale. Per una serie di motivi e di convergenze a sostenere l’ex consigliere comunale si ritrovano insieme, personaggi e personalità dalle storie completamente diverse. Alle spalle di Petitto vi è l’on. Umberto del Basso De Caro da Benevento, l’imprenditore e presidente dell’Avellino Calcio Angelo D’Agostino, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, il presidente dei piccoli imprenditori Gerardo Santoli e il presidente del Parco dei Monti Picentini Fabio Guerriero che ripropongono lo stesso schema delle scorse elezioni comunali di Avellino dove contro tutti i partiti sono riusciti ad eleggere proprio Gianluca Festa (dipendente di Santoli) a sindaco della città capoluogo. Oggi ci provano con Livio Petitto candidato nella lista Davvero, lista fondata anni fa con atto notarile tra gli altri proprio da Gianluca Festa insieme a Michele Ragosta e allo stesso Santoli.

