Entra nel vivo la campagna per le regionali di Antonello Cerrato: sabato e domenica inaugurazione dei comitati elettorali

Entra nel vivo la campagna elettorale di Antonello Cerrato, candidato alle regionali per la lista Italia Viva. Sarà, dunque, un fine settimana all’insegna del confronto diretto con la comunità locale, nel pieno rispetto delle misure Anti–Covid.

Domani, sabato 29 agosto, alle 18.30, si terrà la cerimonia di inaugurazione del comitato elettorale di Avellino, sito in Corso Vittorio Emanuele, 347.

Un appuntamento per spiegare a tutti gli amici ed i cittadini le ragioni della candidatura e le proposte programmatiche che si intendono mettere in campo.

Domenica, invece, è previsto un doppio incontro a Montoro: alle ore 18 a Torchiati, in via Municipio, 26 e alle 19,30 a Banzano, in Piazza Sabino, 26.

