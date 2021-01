Forino (Av): Altre 3 persone positive al Covid. Trend ancora in risalita, solo ieri 7 casi. Intanto il Sindaco Olivieri per prevenzione e contrasto alla pandemia chiude le scuole fino al 30 Gennaio.

Trend ancora in salita a Forino riguardo ai contagi da COVID19. Oggi altre tre persone seguono a ruota i 7 casi di ieri. Basti pensare che al 9 di Gennaio i positivi al Covid nel territorio di Forino erano appena 14, oggi 24 gennaio, quattordici giorni dopo, abbiamo un balzo di quasi 20 persone positive. In questa ottica, la saggia decisione del Sindaco Olivieri di chiudere le scuole di ogni ordine e grado fino al 30 gennaio c. anche in virtù del fatto che in un plesso del Comprensorio forinese, tre classi di alunni, sono state poste in quarantena preventiva in quanto una loro insegnante, non originaria di Forino, è risultata positiva al Covid. Diciamo solo buona e pronta guarigione a tutti. Da. Bio

