Forino (Av): Anna Pensabene candidata al consiglio comunale di Forino lista Prospettive – Iannaccone Sindaco “Sono qui per dare speranza ai nostri bambini ed ai nostri giovani”

Una campagna elettorale anomala, atipica quella che stiamo vivendo a Forino. I social, tra questi Facebook, giornali online e carta stampata stanno danno come nelle grandi città un volto nuovo alla politica parlata, promessa, esternata. Noi di Bassa Irpinia siamo lieti di essere per la Comunità di Forino questo nuovo avanzato veicolo di pensiero, opinione, informazione. Oggi abbiamo il piacere di pubblicare la Dottoressa Pensabene la quale candidata con la Lista Prospettive Iannaccone Sindaco, così ha dichiarato: “Quali sono le prospettive?”. E’ una domanda che ognuno di noi si sarà posto tante volte nella vita.

La risposta dipende dal punto di vista dal quale osserviamo, valutiamo e immaginiamo tali prospettive.

In questo momento, molto importante per le sorti di Forino, penso che un punto di vista che accomuni la squadra di “Prospettive Forino” – Iannaccone Sindaco – è quello di immaginare un progetto e la sua realizzazione, mettendo in conto rischi, difficoltà e opportunità, che possa far rinascere il nostro paese, un paese che versa ormai da anni in una situazione di grave degrado politico, sociale, culturale ed economico.

La nostra squadra formata da persone leali, oneste, senza interessi personali e senza la presunzione di compiere miracoli, è semplicemente mossa dal desiderio di poter ri-costruire un paese e un rappo deranno in noi e contribuiranno concretamente alla realizzazione di questo progetto.” Da. Bio

