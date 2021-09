Forino (Av). Antonio Olivieri ex Sindaco di Forino ” Saremo sempre tra la gente e per la gente. Questa è l’ essenza della mia competente squadra”

Parla l’ex Sindaco di Forino Antonio Olivieri candidato alla carica di Primo Cittadino con la lista ” Per Forino Sempre” così ha voluto dichiarare “Saremo sempre tra la gente e per la gente. Questa è l’ essenza della mia competente squadra.

Per Forino Sempre non è solo una lista civica ma un vero e proprio “nomen-omen”.

Nel nome di questo gruppo, infatti, è racchiuso tutto ciò che noi siamo e tutto ciò che vogliamo realizzare per il nostro paese. In noi c’è PER-severanza: vogliamo fortemente continuare i progetti che avevamo iniziato, c’è un PER-corso che non sarà solo il nostro ma sarà aperto a tutti coloro che vorranno condividerlo con noi, c’è PER-sistenza: vogliamo, insistentemente, combattere affinché Forino e la nostra Comunità possano ottenere tutto ciò che occorre per risolvere i problemi del territorio e non solo.

Lo spirito di abnegazione e la reale presenza fanno della nostra formula “tra la gente, per la gente”, l’essenza del nostro progetto. ” Da. Bio

