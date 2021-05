Forino (Av): Aumentano i numeri del contagio da Covid. Ecco il comunicato del Sindaco

Cari Concittadini, dobbiamo, purtroppo, registrare un rialzo delle positività da Covid-19, per questo vi chiedo, vivamente, di non abbassare la guardia e di prestare sempre la massima attenzione. Dal bollettino periodico che aggiorna la Cittadinanza dell’andamento epidemiologico nel Comune di Forino, si evincono, infatti, ben 7 nuovi positivi (5 oggi, 2 ieri). Solo una parte sono collegati ai positivi accertati precedentemente. Due, invece, sono le guarigioni registrate, portando così il numero totale degli attuali positivi a 46. A tutte le persone in isolamento la vicinanza della Comunità tutta e l’augurio di poter, al più presto, uscire da questo difficile momento. Ricordo, sempre, le regole principali per far sì che il contagio non dilaghi: uso della mascherina, anche all’aperto, lavaggio frequente delle mani distanziamento sociale, evitare assembramenti.

Il Sindaco di Forino dr. Antonio Olivieri

