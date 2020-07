Forino (Av): È Massimo Rega il nuovo Preparatore dei Portieri dell’U.S.Avellino Calcio 1912 Under 15

Il cielo di Forino si tinge di “Bianco Verde” grazie a Massimo Rega che da oggi vestirà il ruolo di Preparatore dei Portieri dell’U.S.Avellino 1912 Under 15 targato D’Agostino. Un onore, una gioia per un’intera comunità che la deve solo inorgoglire per questo speciale ruolo avuto da un suo concittadino. Un tassello di primissimo ordine che sarà ricoperto da Rega nella cosiddetta “Cantera” dello storico Club irpino. Un posto al sole guadagnato con forza, con sudore viste le tante e precedenti esperienze Calcistiche vissute dallo stesso Rega come Preparatore dei Portieri in ultimo al San Tommaso Calcio in serie D. Ma Massimo Rega viene da lontano e tanta ne ha fatta di gavetta, già da calciatore nel ruolo di Portiere arrivando a conquistare tra i pali nella sua stessa Forino il Campionato di Promozione Regionale nell’anno 2011 con l’allora Presidente De Angelis, dove tra l’altro è rimasto da protagonista prima come atleta, e poi stesso Preparatore dei Portieri. Tante altre esperienze sempre da portiere Titolare in Campionati di Eccellenza e Promozione con il Solofra Calcio, con il San Tommaso, il Real Montoro, il Rione Mazzini, la Sanseverinese. Uomo spogliatoio, Massimo Rega ha nelle sue doti essere persona mite, umile, professionale e dedida al lavoro. Oggi per Forino è un gran bel giorno, augurando a Massimo Rega che da sempre va fiero di essere forinese, di portare in alto con le sue competenze, la sua professionalità calcistica il nome di Forino e di raggiungere grandissimi traguardi con la sua Under 15 di Serie C dell’U.S. Avellino 1912. Daniele Biondi

