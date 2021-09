Forino (AV): ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021. “Antonio Olivieri ex Sindaco di Forino, mi ricandido per la mia gente, per l’onore di continuare a rappresentare i forinesi e concludere quanto si era avviato”

Parla l’ex Sindaco di Forino dottor Antonio Olivieri dopo aver presentato la sua ricandidatura a Sindaco della cittadina dei Sette Colli.

“Sono onorato e felice di confermare la mia ri-candidatura a Sindaco di Forino. Sono stati mesi impegnativi in cui mai è mancato l’entusiasmo e la forza di lanciarsi in questa nuova sfida. Mi ricandido perché credo fortemente in quanto fatto, in ciò che si stava facendo e in quanto vogliamo fare. Mi ricandido per coerenza e perché, per indole, non amo le cose lasciate a metà.

Mi ricandido perché quando si costruisce qualcosa non si può pensare di voltare le spalle alla prima difficoltà. Ringrazio fortemente i miei compagni di avventura, coloro che appartengono alla precedente compagine, desiderosi come me di continuare ad impegnarsi per la propria Comunità e coloro che, per la prima volta, mi accompagneranno in questo percorso per l’entusiasmo dimostrato nei confronti di questa candidatura e per la voglia e il senso del dovere che stanno dimostrando. Ringrazio coloro che in questi mesi e in queste settimane ci hanno sostenuti perché il sostegno della nostra Comunità è la nostra più grande forza ed è l’attestato di stima più grande che possiamo ricevere.

In sostanza, mi ricandido unicamente per Forino, sempre. Grazie Forino.” Da. Bio

