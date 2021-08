Forino (Av): Gli amministratori uscenti Lanzetta, Perna, Capriati: “Pronti a scendere in campo alle prossime elezioni “

Si infiamma il dibattito politico a Forino in vista delle amministrative di ottobre. Tanta carne a cuocere, ma adesso ancora di più con l’ annuncio del Trio Lanzetta, Perna, Capriati che saranno anche loro della prossima competizione politica che dovrà eleggere il 96.mo Sindaco della Storia di Forino. Ecco il comunicato “Ci siamo e andiamo avanti.

Siamo determinati a rispondere alle esigenze della comunità forinese con una chiave di lettura che va oltre l’orticello e si affaccia su ragionamenti che di politico ne hanno le basi. La politica è servizio, non servilismo. È disinteresse non sete di potere. È dare il proprio tempo e le proprie energie senza avere presunzione, senza perciò denigrare gli altri e farsi portatori sani di perfezione.

L’epilogo della scorsa amministrazione ha segnato Forino e la sua gente. Ma l’idea di fare squadra e di rimettersi in gioco è viva da sempre in noi; che non abbiamo il problema di stare dentro: abbiamo la necessità di stare insieme.

E alla squadra segue il disegno, che vede un percorso fatto di quello che siamo è quello che pensiamo.

A tre mesi dallo scioglimento del Consiglio comunale abbiamo convenuto di affidarci alla riflessione e alla distensione degli animi, anche se purtroppo non tutti hanno reagito con eleganza e decoro. Ma noi andiamo oltre.

Non abbiamo avuto in questi mesi la necessità di aggregarci a nessun “autocandidato sindaco”, ma abbiamo avuto l’umiltà di ascoltare tutti coloro che condividessero il nostro pensiero o parte di esso. Non ci stiamo a minestroni fatti tanto per riempire la pentola e privi di vitamine e proteine. Oltremodo, se la sintesi dovesse provenire da chi diventa “esponente di un partito” non per un percorso fatto ma perché calato dall’alto, beh, pazienza. Rispetto a tutti, ma andiamo oltre.

Il processo di disgregazione della passata maggioranza consiliare parte da lontano e non è stato di certo un fulmine a ciel sereno, come qualcuno ha voluto far credere. A dimostrarlo è il fatto che al nostro percorso hanno preso parte con ardore e convinzione oltre la metà degli ex amministratori della vecchia maggioranza, segno che le nostre motivazioni erano valide e le nostre azioni fondate.

Il prossimo futuro ci vedrà impegnati come gruppo, non come lista e basta.

Gruppo fatto di tanta gente che insieme condivide un percorso e un’idea per Forino, sempre con lo spirito di starci per contribuire, non per primeggiare.

La sintesi della nostra squadra? Presto arriverà e sarà efficace in quanto ragionata e condivisa.

Luigi Lanzetta, Erica Chiara Capriati Federico Perna” Da. Bio

