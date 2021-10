Forino (Av): I Commissari Prefettizi Dottoressa Gamerra e Dottoressa Dello Russo” Non dimenticheremo Forino”

Un Commiato davvero speciale, toccante quello dei due “Super” Commissari Prefettizi Dottoressa Gamerra e Dottoressa Dello Russo ieri 5 Ottobre presso l’aula consiliare Parise alla proclamazione del 96mo Sindaco della Storia di Forino, venuto fuori dalle urne nella persona del Dott. Antonio Olivieri. Hanno voluto essere in mezzo alla gente, guardare negli occhi di ognuno dei tanti cittadini accorsi. Hanno voluto esserci come è stato nel loro stile personale da quando si sono insediati nel Comune dei Sette Colli, la Dottoressa Gamerra a Maggio, la Dottoressa Dello Russo a luglio. Non sappiamo quale “magia” di Forino abbia trascinato i due “super” Commissari. Sentivano loro Forino, coinvolti nelle sue ancestrali problematicita’ dettagliatamente illustrate nell’ Aula Consiliare Parise. Erano lì con la malinconia di lasciare Forino ed i forinesi. Tanto hanno fatto, e chissà tanto altro ancora questi “devoti”, speciali, competenti funzionari dello Stato avrebbero voluto ancora fare. Hanno portato avanti quello lasciato in stand by dalla stessa passata amministrazione, ma lo percepivano anche come loro lavoro. Fino allo chiusura dei Seggi sono stati per le strade della cittadina Irpina, hanno voluto vedere, sentire, ascoltare la piazza, il popolo forinese. Forino li ha davvero” incantati” come gli stessi hanno fatto egualmente con i forinesi attraverso il lavoro, la serietà, la dedizione ed i prolifici risultati ottenuti. A malincuore hanno offerto il Saluto di Arrivederci ai forinesi, fatto con parole molto sentite ” Non dimenticheremo Forino”. Due semplici parole racchiudono il sentimento della Città di Forino nei Loro riguardi… “Grazie di Cuore”. Daniele Biondi

