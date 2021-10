Forino (Av). I ringraziamenti del Sindaco di Forino Dottor Antonio Olivieri alla cittadinanza

“Ringraziarvi senza rischiare di essere banale, non è facile. La fiducia che mi avete dimostrato mi rende, realmente, felice. Grazie Forino. Grazie per aver compreso il mio modo di essere Sindaco. Un modo in cui vi siete riconosciuti, fatto di poche parole, ma di contenuti. Grazie Forino, per avermi dato la possibilità di riprendere a lavorare per voi, per noi tutti, per la nostra comunità.

Grazie per avermi permesso di dedicarmi alla cosa che più amo fare: aiutare la mia gente, il mio paese. Grazie per aver creduto nella mia squadra e nei nostri comuni intenti, nella nostra coesione, nella nostra passione e nella nostra voglia di spendere il nostro tempo per migliorare il territorio.

Grazie anche a chi non c’ha creduto, a chi ancora non ci crede, a chi è titubante, perché ci darà modo e tempo per dimostrare i nostri obiettivi. Anche voi, siete il motore che ci spinge a migliorarci sempre più. Da oggi, concretamente, come sempre fatto, riprenderò quanto avevo lasciato in sospeso, unicamente e totalmente per il bene della Nostra Forino”.

Per Forino Sempre.

