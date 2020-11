Forino (Av): IL Sindaco Olivieri: “Giorno tristissimo per Forino nel ricordo di Don Biagio Pellecchia “

“Cari concittadini, un’intera Comunità è affranta e addolorata per la scomparsa di Don Biagio Pellecchia, dipartita che ha lasciati tutti ancor di più increduli e scossi in quanto in primissima mattinata si è appurato della sua positività al Covid. Una positività che la famiglia assolutamente non si aspettava. Per puro scrupolo nella giornata di giovedì pomeriggio Don Biagio si era sottoposto ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. L’esito è stato inesorabilmente: positivo al SARS-CoV-2. Don Biagio aveva patologie pregresse serie, il suo stato di salute era molto precario e probabilmente questo subdo virus ha aggravato il suo già critico e compromesso stato clinico.

È un giorno tristissimo. Un momento di lutto e dolore per tutta la Comunità che oggi piange una persona dall’infinita disponibilità la cui vita è stata dedicata alla Fede e agli altri.

Stringiamoci, ancor di più, tutti intorno ai suoi cari in un abbraccio virtuale.

Questo male c’ha tolto la possibilità anche dei piccoli gesti di affetto che avremmo sicuramente fatto per mostrare la nostra vicinanza. Ma non lasciamo che ci tolga il calore della Nostra Comunità che si stringe forte per mandare il suo saluto al nostro compianto concittadino.

Come avete appreso, stamattina non è stato possibile tenere le esequie di Don Biagio. Non mancheranno occasioni per omaggiarlo.

A seguito dell’accertata positività, tutti i familiari sono in isolamento domiciliare, come tutte le persone che si son recate ieri a casa per gli adempimenti del rito funebre.

Dal bollettino Asl di oggi quella di Don Biagio è l’unica positiva riscontrata nel Comune di Forino. Non abbassiamo assolutamente la guardia, prestiamo sempre massima attenzione e al minimo dubbio non esitate a fermarvi per appurare eventuali positività al Covid-19.”

adsense – Responsive – Post Articolo