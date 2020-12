Forino (Av). Il Vice Sindaco Lanzetta rinuncia alla propria indennità di funzione.

È notizia di qualche ora fa la rinuncia da parte del Vice Sindaco di Forino, nonché assessore all’Urbanistica Luigi Lanzetta alla propria indennità di funzione. Compenso non di poco conto, che sarà devoluto, secondo le intenzioni dello stesso Lanzetta, a donne ed uomini cittadini di Forino, che in questo gravissimo momento vivono in forte difficoltà esistenziale. Encomiabile gesto che rende onore al Vice Sindaco Lanzetta, associato all’ attuale situazione vale sicuramente ancora di più. Daniele Biondi

