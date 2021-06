Forino (Av): La Vecchia Casa tra i primi Cinquanta Ristoranti più recensiti e graditi della Regione Campania

Continua a raccogliere premi ed “onorevolezze” il ristorante Vecchia Casa di Forino entrato nella top 50 della Campania di TRIPADVISOR sito di recensioni più importante al mondo, che nel caso in essere, ricomprende i ristoranti con più alto indice di gradimento da parte della gente. Un risultato altamente eccezionale visto che in Campania si contano ben 2485 ristoranti, e vedere posizionato la Vecchia Casa tra i primi 50 è per tutti solo motivo di orgoglio e felicità. Questa eccellenza forinese ed irpina posta sull’antico Corso Roma della cittadina di Forino, ed in grado di deliziare con la sua ricercata arte culinaria i palati di adulti, giovani e bambini, dopo tanti riconoscimenti, continua ancora a stupire, e lo fa, come asserisce lo stesso chef Rino Tolino, proprio grazie alle antiche tradizioni culinarie forinesi, nonché alle antiche ricette irpine da cui prende vita “l’ idioma” artistico dei piatti studiati fin nei piccoli dettagli. Infine a fare da cornice i caratteristici ambienti della ” Vecchia Casa” che riportano ad un passato di familiarità dove la filiarità contraddistingueva l’umanità e la cortesia dei rapporti umani, iniziando proprio dalla famiglia di origine, così proprio come è il professionale personale della “Vecchia Casa”, il quale “si coccola” i suoi clienti, accompagnandolo verso la genuinità dei prodotti che donano forse quel più raro segreto di gradimento nella ristorazione irpina che permette questi risultati. Un passo in avanti a tante altre realtà, frutto anche del lavoro silente, operoso ed operaio lontano da squilli altisonanti, ma incoronato, non dall’ auto esaltazione della stessa “Vecchia Casa” ,quanto dal panegirico di esperti del settore della ristorazione e dal mettersi in discussione da parte di Rino ogni giorno, ogni momento per rendere ancora più grande e competitiva la Vecchia Casa di Forino. Ed i risultati ancora una volta parlano da se. Daniele Biondi

