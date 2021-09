Forino (Av): Lavori in via di ultimazione della Strada Provinciale 27. Ringraziamenti dovuti al Presidente della Provincia Domenico Biancardi ed alla passata Amministrazione Comunale

Sono passati quasi due anni da quando avevamo messo in evidenza la malconcia situazione in cui versavano la Sp 65 passante per la frazione Petruro e la Sp 27 che da Petruro conduce alla via delle Breccelle perché anche interrotta da una estesa frana per non dire della Sp 403 Corso Via Roma passante per Forino. Ad onor di cronaca e sempre nello spirito di verità delle nostre informazioni all’epoca dei fatti, avevamo interpellato anche l’ ex Assessore ai Lavori Pubblici nonché ex Vice Sindaco Luigi Lanzetta il quale prese pubblicamente impegni riguardo non solo Petruro, ma un poco per tutte le strade provinciali ricadenti sul territorio di Forino. Dopo due anni ecco i risultati ottenuti e realizzati sia per la Strada Provinciale 65 s che attraversa la frazione di Petruro risistemata ed asfaltata, sia per Strada Provinciale 27 risistemata ed ad ore in fase di conclusione Lavori. Manca il tratto del Corso Roma. Ora in pratica non sappiamo quando anche questo tratto troverà finalmente sistemazione. Per adesso ci accontentiamo di questo con un dovuto ringraziamento al Presidente della Provincia Biancardi nonché alla nostra ex Amministrazione Comunale ed all ‘ex Vice Sindaco Luigi Lanzetta. Quanto promesso ha trovato il riscontro sperato ed auspicato da tutti i cittadini. Daniele Biondi.

adsense – Responsive – Post Articolo