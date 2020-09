Forino (Av) : Mario Corcione in prestito alla Vastese Calcio in serie D

È notizia di pochi minuti fa. Mario Corcione talentuoso centrocampista forinese, proprietà dell’Avellino Calcio, ha firmato con la Vastese Calcio del Presidente Bolami. Corcione ha preferito cambiare aria vista la tanta voglia di giocare e mettersi in mostra, fare minutaggio, prerogative che probabilmente mister Braglia non avrebbe potuto concedere. In effetti, già da giorni tanti club si erano fatti avanti per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista irpino, ma la forte concorrenza della Vastese, ha avuto la meglio su tutti, anche sulla Nocerina Calcio che era sulle sue tracce già dal mese di giugno. Ora questa nuova esperienza con gli abruzzesi, società sana, organizzata, dall’onorata storia calcistica che sicuramente vedrà Corcione essere la “punta di diamante” di un sodalizio che ha come obiettivo numero uno, la scalata alla Serie C.

