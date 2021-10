Forino (Av): Parla il dott. Gregorio Iannaccone: “Ringrazio il popolo di Forino per il voto espresso alla Lista” PROSPETTIVE “. Ora Avanti con un’opposizione costruttiva, ma rigorosa ed inflessibile”

Una grande campagna elettorale ha costellato la discesa in campo del Dottor Gregorio Iannaccone. Esaminando il risultato sulla prospettiva delle 4 Liste in Lizza Iannaccone con la sua competitiva compagine ha ottenuto un ottimo risultato con ben 866 voti assegnati a suo favore. Ora e per i prossimi cinque anni sarà lui il capo dell’ Opposizione Comunale forinese. Ecco le sue prime dichiarazioni a caldo: “Buongiorno a tutti. Abbiamo vinto la nostra battaglia di civiltà, anche se nelle urne non è stato lo stesso. Ci hanno votato in tanti con entusiasmo, passione, affetto. Con la mente e col cuore. Viviamo in un paese del Sud, con qualche residuo di grigio passato da superare, come abbiamo potuto osservare. Siamo orgogliosi e fieri e anche felici per aver dato una svolta etica e civile. Grazie a tutti i miei candidati, compagni di un percorso straordinario. Ho apprezzato fin dall’inizio il rapporto con loro, che col tempo si è rafforzato, consolidato, è cresciuto ogni giorno di più…Mi ringraziano, ma sono io a dire grazie, con stima e sincerità. Siamo una grande ricchezza per noi e per gli altri. Abbiamo resistito a tutte le provocazioni, mantenendo il nostro stile, il nostro modo di essere e di intendere la politica e il rapporto con gli altri. Non ci disperderemo, continueremo a profondere impegno profondo e disinteressato. La politica può essere rispetto, comprensione, tolleranza, gioia di stare insieme per noi e per la comunità. Ci è successo, continuerà a succedere. Un abbraccio grande ai miei affettuosi, bravi, generosi candidati, ai tantissimi sostenitori, a tutti i forinesi. La nostra opposizione sarà sensata, leale, costruttiva, ma rigorosa e inflessibile sulle scelte decisive per il paese”.

