Forino (Av). Parte il Piano di Assunzione presso il Comune di Forino per programma triennale di personale 2020/2022

È tutto pronto ormai. Dopo anni, anche il Comune di Forino avvierà le pratiche per un piano di Assunzione 2020/2022 che coinvolgera’ Palazzo del Municipio in varie figure di categorie professionali di lavoratori. Difatti come bene si apprende da Deliberazione Comunale n. 20 del 20-02-2020, le figure di prossima entrata saranno pertanto, per l’anno 2020, n.01 Istruttore direttivo tecnico D1 full time con spesa annuale pari Euro 23.980,10, n.01 Istruttore amministrativo C1 part time 50% con spesa annuale pari a Euro 11.019,70, per l’anno 2021 n. 01 Istruttore Direttivo Vigilanza Polizia locale cat. D1 full time con spesa di Euro 23.980,10, per l’anno 2022 n. 01 Istruttore Direttivo amministrativo D1 part time 70% pari ad una spesa di Euro 16.786,07. Alla stessa maniera il Comune si è riservato modifiche o integrazioni al presente atto di programmazione a seguito di sopravvenute necessità dell’Ente ovvero di modifiche del quadro normative vigente come anche di dichiarare l’urgenza ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 tale Deliberazione.

Si attendono ora relativi bandi a livello nazionale a cui tutti i cittadini del territorio italiano potranno accedere. Vi terremo informati appena ci saranno notizie in merito. Daniele Biondi

