Forino (Av): Riprendono le Messe al Santuario di San Nicola in collina. Quest’anno celebrazioni ogni Domenica alle 17.30 fino ad Ottobre.

Dopo il brutto periodo legato al l’emergenza Covid 19 , anche presso il Santuario di San Nicola a Castello di Forino, sono riprese le celebrazioni delle Sante Messe domenicali. A dire il vero è da metà giugno c. a che il Rettore Padre Jean Claude aveva ripreso, ma ora definitivamente a pieno ritmo ogni domenica del mese alle ore 17.30. Una consuetudine che ormai va avanti da ben quattro anni, e fortemente voluta dallo stesso Padre Jean Claude Ndasmyne il quale ha nel suo intento principale, quello di rendere devozione al Santo di Mira, ma anche l’ utilizzazione dello stesso edificio ecclesiastico aprendolo al popolo forinese , da sempre molto attaccato al suo Patrono . Quest’ anno, al contrario degli altri, nei quali le Messe di San Nicola venivano celebrate solo l’ ultima domenica di ogni mese, avranno cadenza domenicale fino all’ultima domenica del mese di Ottobre c.a. A tal proposito Don Jean Claude tiene a ribadire che , questa modifica nel format delle celebrazioni delle Messe di San Nicola, oltre a collocarsi in quello spirito di più profondo avvicinamento religioso al Protettore di Forino , è occasione propizia per apprezzare ancor piu’ le bellezze della natura come quelle architettoniche quali sono il Santuario , le cappelline votive, le vetuste vie ed i sentieri che ivi conducono . Dunque per adesso, l’ appuntamento è per Domenica 19 luglio alle ore 17.30 anche se già dalle ore 17. 00 il Santuario del Santo sarà già aperto per ospitare i devoti forinesi. Daniele Biondi

