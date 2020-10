Forino (Av): Sale il bilancio delle persone positive al Covid. Con i tre positivi di oggi il Totale si attesta a 20 casi accertati. Ecco il comunicato del Sindaco

“Cari forinesi, tra ieri sera e questa mattina l’Asl di Avellino ha recepito e comunicato ufficialmente altre 3 positività riscontrate, nei giorni addietro, in laboratori privati accreditati dalla Regione Campania. I soggetti risultati positivi già erano in isolamento domiciliare dal giorno dell’esito del tampone. Anche questi nostri concittadini sono asintomatici o con lievi sintomi e il loro stato di salute non desta preoccupazione. L’Asl, pure per loro, ha comunicato che farà direttamente un tampone di controllo a distanza di 10 giorni dalla positività per verificare la negativizzazione o meno.

Gli attuali positivi nel Comune di Forino accertati e ufficialmente comunicati dall’Asl di Avellino salgono, quindi, a 20. Con tale aggiornamento, al momento, per quanto di nostra conoscenza, non ci risultano altri concittadini positivi riscontrati con tampone molecolare in strutture private.

Rinnovo l’invito alla massima responsabilità e prudenza, nonché al rispetto delle disposizioni vigenti. Con buon senso e giudizio ce la faremo a superare questo momento.” Il Sindaco Antonio Olivieri

