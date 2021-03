Forino (Av): Si preparano i Riti Liturgici della Settimana Santa

Inizia la Settimana Santa ed anche Forino si appresta a celebrare la Passione, Morte e Resurrezione di Cristo. Anche quest’anno come lo scorso gli eventi, le funzioni, le tradizioni, saranno condizionati dalle misure restrittive del Covid 19, ma comunque celebrati, secondo i prismi di leggi e regolamenti al contrario del 2020. Si parte Giovedì 1 Aprile alle ore 20.00 con la Celebrazione Eucaristica in Coena Domini. Si replica Venerdì 2 APRILE ore 20.00 con l’Azione Liturgica della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, e Sabato 3 Aprile alle ore 20.00 con la Veglia di Pasqua. Tutte le predette funzioni celebrate nella Chiesa di San Biagio nel rione Pozzo. Infine Domenica 4 ore 8.00 Celebrazione Eucaristica al Convento dei Passionisti nel rione Casaldamato ed alle ore 9.00-10.00-11.30 Celebrazioni Eucaristiche nella Chiesa di San Biagio. Dunque un ampio e folto cartellone per vivere al meglio questa Pasqua 2021, che si spera possa essere davvero l’ ultima della serie vissuta con lo spettro del mefistofelico Covid. Daniele Biondi

