Forino (Av): Sicurezza delle Scuole, quali proposte per le datate scuole di Forino? Questo è il dilemma

Si può dire di tutto all’ Amministrazione Comunale Olivieri fuorché non si sia impegnata per la Sicurezza delle Scuole Forinesi. Un Sindaco che per la prima volta ha voluto vederci chiaro sulla reale Situazione Sismica Strutturale dei vari Plessi fino a giungere ad effettuare le dovute prove antisismiche per ognuno di esso. I risultati certamente hanno accontentato certi, hanno scontentato cert’altri, ma almeno il coraggio ci è stato a fare le stesse e va riconosciuto. Un Sindaco che ha sistemato tutti gli impianti obsoleti di riscaldamento dei vari plessi forinesi, che ogni settimana, che dico ogni giorno in pieno inverno creavano problemi fin a decretare la chiusura dei plessi per guasti frequenti. Tanto ancora ci sta da fare sulle Scuole e sulla Sicurezza delle stesse, ma auspichiamo che questa campagna elettorale abbia il coraggio di guardare in faccia alla difficile realtà della precaria Edilizia Scolastica Forinese e non illustrare racconti fantasiosi che fanno e faranno solo del male al Cittadino, ma soprattutto ai destini futuri degli scolari e dell’Istituzione Scolastica forinese. Daniele Biondi

