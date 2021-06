Forino (Av): Strade Comunali e Provinciali sempre peggio

Da giorni a Forino si assiste ormai alla quasi e definitiva “distruzione” di quanto rimasto delle malconcie strade forinesi. Il colpo di grazia con il passaggio della Fibra Open Fiber, che nulla a dire apportera’ una crescita di servizi in termini di collegamenti e strumenti interattivi, ma che purtroppo sta mettendo ancora più in evidenza la triste vicenda delle arterie viarie locali, già profuse di avvallamenti, buche ed ora ancor più per scavi e tracce scavate non perfettamente “a piombo”. Una situazione sottolineata già diverse volte soprattutto per Corso Roma strada Provinciale ex 403, Via Del Gelso, Via Marconi, Via Meo ex Vicolo Asilo Infantile ed altre ancora. Ormai le strade di Forino sono davvero una gruviera, cosa ancora più grave perché principali e praticate da automobilisti e pedoni. E riguardo ai marciapiedi? La situazione in alcuni punti non cambia molto. Cosa dire? Si rimane davvero senza parole, ed ancor più in un quadro che almeno fino a quando non ritornerà una ” normale parvenza” di guida amministrativa non desta alcun entusiasmo nel cuore dei cittadini. Staremo a vedere cosa accadrà. Intanto ci si accontenta di quello che offre il convento. Daniele Biondi

