Forino (Av): Torna a risplendere l’ antica Torre Civica dopo i danni causati dall’ alluvione del 3 novembre scorso

C’ eravamo lasciati riguardo l’ antica Torre Civica di Forino a Domenica 3 Novembre 2019, quando in quella sciagurata giornata , una forte ondata di maltempo mise in ginocchio il territorio dei Sette Colli. Diversi i danni messi a conto, tra questi alcuni arrecati ad uno dei simboli della comunità locale, l’ ottocentesca Torre Civica Iacuzio di Piazza Tigli. Difatti da quel giorno tanti residenti si sono bene accorti che la stessa non riusciva piu’ scandire, con il suo armonico rintocco, le ore , i minuti delle giornate. Il motivo del problema di carattere elettrico ed elettronico. Ora finalmente grazie all’ amministrazione comunale guidata da Olivieri , l’ agoniata risoluzione a quell’ennesimo “guaio” provocato da quel nefasto alluvione. Daniele Biondi

