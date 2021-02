Forino (Av). Tutto pronto per l’apertura del Giubileo Passionista. Atteso il Vescovo Aiello per l’ apertura della Porta Santa Venerdì 12 alle ore 18.00

Verrà in un momento difficile, delicato e triste per Forino e la sua cara Celzi, ma il Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello ha deciso di esserci e di aprire in Prima Persona la Porta Giubilare Passionista nella Chiesa del Rosario di Via Murato. Verrà come fatto in Tempo di Profonda Pandemia, verrà adesso in tempo di profonda criticità legata alla frazione Celzi martoriata dagli allagamenti. Porterà a Forino quello spiraglio di luce, di speranza, di forza ed il coraggio di dover continuare ed andare avanti. Si apre con questi presupposti il Giubileo Passionista di Forino, in ricordo dei 300 anni dalla nascita di San Paolo della Croce meticolosomente organizzato dai Padri Passionisti, Padre Marco Masi, Padre Pierluigi Mirra, Padre Francesco Minucci che non poco si donano e si stanno donando per la Comunità Forinese. Un evento unico, raro ed introvabile nella gloriosa millennaria e regale storia forinese. E che l’apertura di questa Porta Giubilare sia davvero quella splendente favilla pronta a rischiarare i cieli futuri della fantasmagorica Terra dei Sette Colli . Daniele Biondi

