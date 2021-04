Forino (Av): Vaccinati un forinese su cinque. Totale di 1143 dosi inoculate su 5244 cittadini. Il Comunicato del Sindaco Olivieri

Arrivano i primi dati numerici in merito alla vaccinazione anti-covid riferita al Comune di Forino.

Alla data odierna, giovedì 15 aprile c.a., risultano somministrate 1143 dosi su 5244 cittadini residenti a Forino.

Di queste: 854 risultano essere prime dosi, pari al 16% dei residenti.

289 risultano essere secondi dosi, a completamento così del ciclo vaccinale.

Dai dati estrapolati dalla piattaforma si evince, quindi, che nel Comune di Forino, non prendendo in considerazione la fascia d’età fino a 16 anni (in quanto non ancora vaccinabile), un forinese su cinque ha ricevuto almeno una dose del vaccino contro il virus Sars-CoV-2.

Invito, fermamente e convintamente, quanti potevano e non l’hanno ancora fatto a procedere alla prenotazione del vaccino. Vaccinarsi è fondamentale. La vaccinazione è l’unico strumento che abbiamo per preservare la nostra salute e quella dei nostri cari e per tornare lentamente ad una vita normale.

In questi giorni le vaccinazioni proseguiranno senza interruzioni e l’Asl di Avellino già procederà a convocare gli over 60 del nostro territorio.

Invito, altresì, quanti hanno qualsivoglia problematica inerente alla vaccinazione a rivolgersi a noi amministratori ben lieti di supportare la cittadinanza in questo delicato momento. In noi troverete sempre la massima disponibilità.

Il Sindaco

dr. Antonio Olivieri

