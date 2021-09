Forino (Av). VERSO LE ELEZIONI. Alessia Mazzocca candidata con la Lista “FORINO POLIS”, Fruncillo Sindaco ” Ho accettato questa sfida per dare voce alle necessità di ogni Cittadino”

Abbiamo il piacere di ospitare sulle nostre pagine, un nuovo volto gentile della novella Politica forinese, vale a dire la signorina Alessia Mazzocca candidata con la LISTA POLIS FORINO Fruncillo Sindaco che si espressa in questa maniera “”Dietro ogni problema c’è un’opportunità.” G. Galilei

È questa la risposta alle molte persone che in questi giorni mi hanno chiesto le ragioni della mia candidatura.

Non ho mai preso parte ad una campagna elettorale, non sono state attivamente coinvolta in partiti o altri soggetti politici pur avendo interesse per la politica.

Ho accettato questa sfida per dare voce alle necessità di ciascuno di noi ed essere strumento di OPPORTUNITÀ per ogni singolo cittadino.

“L’OPPORTUNITÀ è la presenza di una condizione favorevole al raggiungimento di un obiettivo” è il punto fondamentale del programma che il gruppo in cui sono inserita vuole perseguire.

L’essere parte attiva mi permette di cogliere aspetti e bisogni che altrimenti non avrebbero voce.” Da. BIO

