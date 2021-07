Forino (Av): Verso le Elezioni. Avanza la data di Domenica 3 Ottobre. A breve l’ annuncio del Consiglio dei Ministri

Si fa più insistente l’ipotesi della data del 3 ottobre per le prossime elezioni amministrative. La trattativa per ‘anticipare’ di una settimana la tornata elettorale (si parlava del 10-11 ottobre) potrebbe infatti chiudersi presto. Il Consiglio dei ministri convocato per domani è ancora in forse. Ma nella maggioranza c’è chi non esclude che, qualora si dovesse svolgere, il CdM possa fissare già domani la data delle prossime elezioni comunali che sceglieranno il sindaco di 15 capoluoghi di provincia e sei capoluoghi regionali. Per adesso, va avanti il confronto del governo con i partiti e all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri ci sarà solo la data delle amministrative. Da. Bio

