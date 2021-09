Forino (Av). VERSO LE ELEZIONI. Domenico Fruncillo Candidato Sindaco al Comune di Forino ” Forino sia una comunità di cittadini che condividono valori e tradizioni”

Parla il candidato Sindaco di Forino prof. Domenico Fruncillo e per introdurre questo suo impegno con la sua ” Lista Polis” così ha dichiarato ” E’ tempo di presentarci

FORINO POLIS.

Il nostro progetto immagina per FORINO un ruolo da protagonista nei processi di sviluppo che premiano città e paesi ed evidenziano una significativa capacità di scambiare conoscenze.

FORINO non può essere il “mitico borgo” in cui ci si può rifugiare rassicurati.

FORINO deve sentirsi POLIS, città che ha i vantaggi della città, ossia che reclama per i propri cittadini la partecipazione a tutte le opportunità di relazione, di socialità di accesso ai servizi sociali, sanitari e formativi e di fruizioni dei consumi culturali e ludici.

FORINO sia città e POLIS intesa come comunità di cittadini che condividono tradizioni e soprattutto valori.

Impegneremo le nostre modeste forze, competenze, sensibilità, relazioni, al servizio della comunità intera e dei singoli cittadini.

Siamo solo all’inizio di questo intenso percorso, continuate a seguirci” Da. Bio

