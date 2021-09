Forino (Av): VERSO LE ELEZIONI. La” Voce” del popolo, Parisi Luigi detto Giggiotto candidato per La Lista PROSPETTIVE Iannaccone Sindaco ” Il riscatto di Forino parte dal popolo, ed io sono qui per essere presente e dare la valenza meritata ad ogni Cittadino”

Da anni è presente sul territorio con la sua praticità, efficacia, concretezza, ma anche mentore, nonché persona pacata e razionale. Forino lo ha sempre stimato, per la sua grande grinta, l’euforia, la goliardia, la semplicita’. Questo è Luigi Parisi detto Giggiotto candidato alle elezioni amministrative con la Lista Prospettive Iannaccone. Ha sempre vissuto Forino nelle sue mille sfaccettature, ma anche col suo forte attaccamento emotivo e sentimentale. È assistente tecnico di cucina, sala-bar

presso L’istituto Alberghiero di Montoro, vanta una lunga attività lavorativa nella ristorazione.

Ha sempre generosamente prestato partecipazione attiva a sagre di associazioni culturali e sociali di Forino. Ha l’ hobby per le tradizioni e il folklore del paese ed ha organizzato varie manifestazioni. Sempre tra la gente tanto da essere definito come già detto la voce del popolo che lavora, disoccupati, anziani e con problemi sociali.

Vuole fortemente impegnarsi per riportare Forino allo splendore perso in questi anni di amministrazioni precarie, senza coesione e finite innanzitempo. In bocca al lupo pure a te caro Giggiotto. Daniele Biondi

