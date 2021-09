Forino (Av): VERSO LE ELEZIONI. Luisa Vegliante candidata per la Lista PROSPETTIVE con Iannaccone Sindaco. Entusiasmo e Determinazione per il cambiamento racchiuse in ottime qualità sanitarie e di volontariato

Determinata, accogliente e volitiva sia come persona che come professionista. Questa è Luisa Vegliante candidata con la Lista Prospettive Iannaccone Sindaco.

Infermiera da 10 anni, ha conseguito dapprima la laurea triennale, poi la quella Magistrale in Scienze Infermieristiche, due Master di Primo Livello uno in Area Critica e uno in Coordinamento Infermieristico ed un Master di II° livello in Managment e Direzione sanitarie sia in strutture pubbliche che private.

E’ docente accreditata sia presso la Regione Campania che la regione Lazio per la Formazione di Primo Soccorso e utilizzo del defibrillatore.

Ha partecipato a giornate di prevenzione cardiologica, diabetologica e terapia del dolore.

Ha profuso il suo impegno nel mondo del volontariato presso la Misericordia della Provincia di Avellino.

L’esperienza lavorativa è iniziata come infermiera del 118.

Coordinatore infermieristico presso un centro di Riabilitazione Neurologica, è attualmente in attività presso l’Asl di Avellino come Infermiera specializzata in area Critica.

Tutto il suo percorso formativo, esperienziale, sia sul piano professionale che umano è stato sempre contraddistinto dalla forte motivazione di aiuto verso il prossimo con onestà e competenza, sapendo assumere responsabilità e decisioni.

Si è imbattuta nel dolore, nella paura, nei bisogni delle persone, lottando in prima linea durante l’emergenza Covid entrando e guardando “da dentro” situazioni complesse, a volte di disagio sociale.

Mette il suo impegno al servizio della Comunità con concretezza e competenza, con la spinta risolutiva verso i problemi.

Per lei al primo postog ci sarà sempre la persona, anche per rinforzare il rapporto di fiducia con le Istituzioni cittadine. Daniele Biondi

