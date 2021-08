Forino (Av): Verso le Elezioni. Michele Picariello rappresentante Ecologisti Forinesi: “Spero in una condivisione comune con Il PSI di Carpentieri ed Italia Viva di Lanzetta con candidato Sindaco Raffaele Basile

Abbiamo raggiunto telefonicamente il rappresentante degli Ecologisti Forinesi Michele Picariello per un punto di vista e progetti futuri sulle prossime amministrative del Comune di Forino. Lo stesso a noi di Bassa Irpinia così ha dichiarato: “È da tempo che stiamo ragionando con il Coordinatore di Forza Italia Dott. Raffaele Basile su una visione futura della nostra Forino. In realtà il ragionamento è portato avanti da alcuni anni, ma penso che ora sia giunto il momento di concretizzare quanto messo in campo. Una visione nuova, futuristica a lungo spettro per Forino e la sua gente. In effetti si sono unite a noi diverse personalità, donne e giovani che attendono per Forino una vera Rinascita, un coinvolgimento in prima persona nella vita pubblica, prerogativa fino a questo momento di pochi “eletti”. In una congiunzione partita da alcuni mesi di prolifico confronto, per la precisione dal mese di maggio c. A, anche con il PSI di Sabino Carpentieri ed Italia Viva dell’ ex Vice Sindaco Luigi Lanzetta più volte è venuto fuori ben volentieri la figura del Dott. Raffaele Basile persona preparata, del dialogo e dell’ aggregazione, come migliore scelta a Sindaco di Forino, rappresentativa di tante anime e di tante correnti politiche. A questo punto mi auguro che il Dottor Basile possa sciogliere definitivamente le riserve, accettando la candidatura a Sindaco del nostro Comune. In tal caso noi Ecologisti appoggeremo di buon grado e senza remore questa candidatura, con la speranza e l’auspicio che anche il PSI di Sabino Carpentieri ed Italia Viva con l’ex Vice Sindaco Luigi Lanzetta, possano, anzi facciano altrettanto”. Daniele Biondi

