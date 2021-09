Forino (AV): VERSO LE ELEZIONI. Quirino Riccardi candidato con la Lista “IL PAESE CHE VOGLIAMO”. “Credo in un progetto concreto e solido. Ecco la mia candidatura con Umberto Rubinaccio”

Continuiamo a conoscere i candidati delle 4 Liste in lizza per le Elezioni Amministrative Forinesi 2021. Abbiamo ora il piacere di presentare una new entry vale a dire il dott. Quirino Riccardi candidato con la Lista IL PAESE CHE VOGLIAMO Rubinaccio Sindaco Quirino Riccardi da tutti conosciuto come Rino è

Responsabile della comunicazione di un’azienda del settore food. Ha una laurea triennale in Editoria e Pubblicistica ed una laurea magistrale in Corporate Communication e Media

Ha scelto di mettere al servizio della comunità le sue competenze e capacità, sposando il programma del Candidato Sindaco. Umberto Rubinaccio

Tra i fattori chiave che lo hanno spinto a scendere in campo come lui stesso asserisce “La concretezza e la solidità del progetto Rubinaccio”. Alla stessa maniera dice che “La strada del lavoro senza fare voli pindarici e dare false illusioni alla gente è un ulteriore punto in comune che condivido con gli altri candidati della lista.

Tutti possiamo migliorare e crescere, sia da un punto di vista professionale che personale, ma esiste una sola strada per farlo: studio e sacrificio” In bocca al lupo. Da. BIO

